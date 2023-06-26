Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol hangi filmlerde oynadı?
Ölümlü Dünya filminin Zafer'i Doğu Demirkol'un hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol hangi filmlerde oynadı?
Doğu Demirkol, Ölümlü Dünya filminde Zafer rolü sayesinde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde Hayat filmi ile yeniden ekrana dönen Doğu Demirkol'un hayatı, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Aydın Doğu Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Balıkesirli doktor bir babadan 6 Eylül 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ortaokulu Amasya’da liseyi ise Ankara’da okumuştur. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı komik videolar ile dikkat çeken Doğu, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.
Ardından Demirkol, Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi. 2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı.
DOĞU DEMİRKOL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Hayat -
Bayi Toplantısı - 2019
Ölümlü Dünya - 2018
Ahlat Ağacı - 2018
DOĞU DEMİRKOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Maske Kimsin Sen? - 2022
Doğu - 2021
Tutunamayanlar - 2020
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