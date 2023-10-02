Patrick Mahomes, NFL tarihine geçti!
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, lig tarihinde 200 touchdown'a en hızlı ulaşan ilk isim oldu.
NFL'de 2023/24 sezonunun 4. haftasında New York Jets ve Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi.
Rakibini 23-20 mağlup eden Kansas City Chiefs, 4 maç sonunda 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla New York Jets ise 4. maçındaki 3. yenilgisini aldı.
TARİHE GEÇTİ
Kansa City Chiefs'in yıldız oyun kurucuu Patrick Mahomes, New York Jets maçının ardından tarihe geçti.
2017 NFL draftında 10. sıradan seçilen Mahomes, maçın ilk çeyreğinde Noah Gray'in yaptığı sayıda pası verdi ve kariyerinde 200. touchdown'a ulaştı.
Mahomes böylece lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu.
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