Patrick Mahomes, NFL tarihine geçti!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 02.10.2023 - 17:22

NFL'de 2023/24 sezonunun 4. haftasında New York Jets ve Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi.

Rakibini 23-20 mağlup eden Kansas City Chiefs, 4 maç sonunda 3. galibiyetini elde etti. Bu sonuçla New York Jets ise 4. maçındaki 3. yenilgisini aldı.

TARİHE GEÇTİ

Kansa City Chiefs'in yıldız oyun kurucuu Patrick Mahomes, New York Jets maçının ardından tarihe geçti.

2017 NFL draftında 10. sıradan seçilen Mahomes, maçın ilk çeyreğinde Noah Gray'in yaptığı sayıda pası verdi ve kariyerinde 200. touchdown'a ulaştı.

Mahomes böylece lig tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu.