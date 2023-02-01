Patrick Van Aanholt'dan veda paylaşımı!
Galatasaray'dan PSV'ye kiralanan Patrick Van Aanholt, sarı kırmızılı kulübe veda etti.
Galatasaray'dan PSV'ye kiralanan Patrick Van Aanholt, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Patrick Van Aanholt yaptığı paylaşımda, "1.5 YIL BOYUNCA BURADA SAYISIZ DUYGULAR YAŞADIM VE UNUTULMAZ ANILAR BIRIKTIRDIM. GELDIĞIM ILK GÜNDEN BUGÜNE KADAR HER ZAMAN BENI EVIMDE HISSETTIRDIĞINIZ, TRIBÜNDE TARIFI VE BENZERI OLMAYAN O MUHTEŞEM DESTEĞINIZ IÇIN ÇOK TEŞEKKÜR EDERIM." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan tecrübeli sol bek, sezon sonuna kadar Hollanda ekibi PSV'ye kiralandı.
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