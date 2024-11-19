Patrick Vieira'nın yeni adresi belli oluyor!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'nın teknik direktörlük görevine 48 yaşındaki Fransız Patrick Vieira'yı getireceği ileri sürüldü.

Patrick Vieira'nın yeni adresi belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:39

Genoa, İtalya Serie A'daki kötü gidişatının ardından yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Genoa, Alberto Gilardino'nun yerine Patrick Vieira'yı getirecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

48 yaşındaki Fransız çalıştrıcı ile son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

New York City, Nice, Crystal Palace gibi takımları çalıştıran Viera, son olarak Strasbourg'u çalıştırmıştı.


Etiketler: #Patrick Vieira #genoa #İtalya Serie A

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