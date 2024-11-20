Patrick Vieira'nın yeni adresi resmen belli oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa, teknik direktörlük görevine Fransız Patrick Vieira'nın getirildiğini duyurdu.

Patrick Vieira'nın yeni adresi resmen belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:19

Alberto Gilardino ile yollarını ayıran Genoa, yeni teknik direktörünü açıkladı.

İtalyan ekibi, son olarak Strasbourg'u çalıştıran Patrick Vieira'yı takımın başına getirdi.

PREMIER LİG'DE ÇALIŞMIŞTI

Fransız teknik direktör daha önce New York City, Nice, Crystal Palace ve son olarak da Strasbourg'u çalıştırmıştı.

Viera, Genoa formasıyla ilk maçına 24 Kasım Pazar günü, kendi sahalarında Cagliari'ye karşı çıkacak.

Genoa'nın Patrick Vieira için yaptığı paylaşım şu şekilde:


Etiketler: #Patrick Vieira #genoa #İtalya Serie A

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