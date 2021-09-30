Pau Gasol, gelecek hafta emekliliğini açıklayacağı iddia edildi
İspanyol medyasına göre 41 yaşındaki İspanyol yıldız basketbolcu Pau Gasol, gelecek hafta emekliliğini açıklayacak.
İspanyol gazetesi El Mundo'nun muhabiri Lucas Saez-Bravo’ya göre Pau Gasol, gelecek salı günü için bir basın toplantısı ayarladı ve burada emekliliğini açıklayacak. 41 yaşındaki oyuncu geçtğimiz sezon yaklaşık 20 yılın ardından NBA'den Barcelona'ya dönmüştü.
2020-21 sezonunda EuroLeague’de yedi maça çıkan oyuncu maç başına 4.6 sayı ortalaması yakalamıştı.
2001 sezonundan beri NBA’de boy gösteren İspanyol yıldız; Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formalarını giymişti.
Gasol 2009 ve 2010 yıllarında Lakers ile iki NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- 6 lider yan yana gelecek
- HES kodu yerine aşı kartı istenecek mi?