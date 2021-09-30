Pau Gasol, gelecek hafta emekliliğini açıklayacağı iddia edildi

İspanyol medyasına göre 41 yaşındaki İspanyol yıldız basketbolcu Pau Gasol, gelecek hafta emekliliğini açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 16:44
Pau Gasol, gelecek hafta emekliliğini açıklayacağı iddia edildi
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İspanyol gazetesi El Mundo'nun muhabiri Lucas Saez-Bravo’ya göre Pau Gasol,  gelecek salı günü için bir basın toplantısı ayarladı ve burada emekliliğini açıklayacak. 41 yaşındaki oyuncu geçtğimiz sezon yaklaşık 20 yılın ardından NBA'den Barcelona'ya dönmüştü.

2020-21 sezonunda EuroLeague’de yedi maça çıkan oyuncu maç başına 4.6 sayı ortalaması yakalamıştı.

2001 sezonundan beri NBA’de boy gösteren İspanyol yıldız; Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs ve Milwaukee Bucks formalarını giymişti.

Gasol 2009 ve 2010 yıllarında Lakers ile iki NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



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