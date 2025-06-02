Trabzonspor, orta saha transferinde nokta atışı bir takviye ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fırtına, Paul Pogba'yı gözüne kestirdi. Peki, Paul Pogba kimdir? Trabzonspor'un istediği Paul Pogba kaç yaşında, nereli?





PAUL POGBA KİMDİR?

Pogba, Gineli müslüman bir ailenin çocuğu olarak 1993 yılında Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinin Lagny-sur-Marne bölgesinde dünyaya geldi.

Pogba futbola altı yaşında, yaşadığı yere birkaç kilometre uzaklıkta bulunan futbol takımı Roissy-en-Brie'nin altyapısında başladı. Burada yedi yıl geçiren Pogba, 2006 yılında bir diğer amatör kulüp olan Torcy takımına geçti. 2007 yılında ise Le Havre takımına geçerek ilk profesyonel takımının altyapısında futbola devam etti. Pogba'nın özellikle ulusal ve uluslararası genç turnuvalarında gösterdiği performans hem yurt içinde hem yurt dışında büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bu kulüpler arasında İngiliz kulüpleri olan Arsenal ve Liverpool'un yanı sıra İtalyan kulübü Juventus da vardı.

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2009 yılında Manchester United kulübünün altyapısına dahil oldu. Bu süreç özellikle yaşının küçüklüğü ve Le Havre ve Manchester United kulüplerinin anlaşmazlıkları gibi nedenlerle sancılı geçti. Nihayet FIFA tarafından atanan bir hakimin vermiş olduğu karar ve sürecin aydınlanması ile kulüp ve futbolcu arasında şartları gizli olan anlaşma gerçekleşti.

Pogba Manchester United'ın 18 yaş altı takımıyla ilk maçına 10 Ekim tarihinde Crewe Alexandra ile yapılan maçta çıktı. 2010 Kasım ayında kulübün rezerv takımına dahil edildi. 19 Şubat 2011 tarihinde Alex Ferguson tarafından FA Cup 5. tur maçında Crawley Town ile yapılan maçın kadrosuna alınarak profesyonelliğe ilk adımını atmış oldu. 31 Ocak 2012 tarihinde Stoke City ile yapılan Premier League maçında 72. dakikada Javier Hernandez'in yerine oyuna girdi. Böylece Pogba Premier Lig'deki ilk maçına çıkmış oldu. Bunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde 2013'ün mart ayında Athletic Bilbao ile yapılan maç ile ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmiş oldu.

Manchester United ile yeni bir sözleşme imzalamayan Pogba, 27 Temmuz 2012 tarihinde Juventus ile anlaştı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus formasıyla ilk maçına 1 Ağustos tarihinde Benfica yapılan dostluk maçında çıkan Pogba, 78. dakikada Andrea Pirlo'nun yerine oyuna girdi. Serie A'daki ilk maçına 22 Eylül 2012 tarihinde Chievo maçında çıkan Pogba 90 dakika sahada kaldı. Pogba'nın Serie A'daki ilk golünü ise 20 Ekim 2012'de Napoli ile yapılan maçta attı. 2012-2013 sezonunda Juventus formasıyla 27 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 5 gol attı. Pogba, Juventus'da toplam, 178 resmi maça çıktı, 34 gol attı ve 43 asist yaptı.

9 Ağustos 2016 tarihinde 120 Milyon € karşılığında, eski altyapısında ve profesyonel olarak forma giydiği Manchester United ile tekrar sözleşme imzalamıştır.





DOPİNG ALDIĞI GEREKÇESİYLE FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

11 Eylül 2023 tarihinde Pogba, 20 Ağustos'ta Udinese'ye karşı oynadığı maçın ardından test sonuçlarında endojen olmayan testosteron metabolitleri tespit edildiğinden, şüpheli uyuşturucu testi başarısızlığı nedeniyle geçici olarak oynamaktan uzaklaştırıldı. 6 Ekim'de başka bir numunede endojen olmayan testosteron metabolitlerinin de bulunduğunun tespit edilmesinin ardından uyuşturucu testinin başarısız olduğu doğrulandı. 29 Şubat 2024 tarihinde İtalya Ulusal Dopingle Mücadele Mahkemesi'nden dört yıl doping yasağı aldı. 4 Ekim'de Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonrasında yasak 18 aya indirildi. 15 Kasım 2024 tarihinde Juventus, Pogba'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.