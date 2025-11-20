Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

20.11.2025 20:10:00
Güncellenme:
sporx
Takip Et:
Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklarla mücadele eden Fransız yıldız Paul Pogba, henüz yeni takımında forma şansı bulamamıştı. Ancak Ligue 1'in 13. haftasında Rennes'e karşı oynanacak deplasman maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre, Pogba'nın sahalara dönüşü Rennes deplasmanında gerçekleşecek. Tecrübeli futbolcu, uzun süreli yokluğunu ceza ve sağlık sorunları nedeniyle yaşadı; performans eksikliği bu süreçte ön planda olmadı.

Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı. Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba'nın hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazır olduğunu belirterek, sahaya çıktığında motive ve odaklı olduğunu vurguladı.

İlgili Konular: #fransa #Paul Pogba #monaco