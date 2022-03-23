Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, evine hırsız girdiğini duyurdu. Fransız futbolcu, hırsızların evde bulunan Dünya Kupası madalyasını çaldığını açıkladı.
Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk madalyasının çalındığını açıkladı.
Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Pogba, geçen hafta Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girmesi hakkında açıklama yaptı.
Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı" ifadelerini kullandı.
Pogba, "Beni en korkutan şey, bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
- Eski Galatasaraylı futbolcu Tomas Ujfalusi: Torrent bu takıma kalite katacak
- Adana Demirsporlu Yunus Akgün: Galatasaray hikayem bitmedi, devam ediyor
- Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi
Video Haberler
- 'Daha büyük zamlar gelecek'
- Asansörde mahsur kaldılar: Duvarı kırdılar
- Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı
- Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar
- Çernihiv’de köprü havaya uçuruldu
- FETÖ zanlılarına limandan kaçarken suçüstü
- Çoraplara sarılı onlarca silah!
- Kadınhanı'nda kavga: 3 ölü
- Bir dokunduk, bin ah işittik!
- Süleyman Soylu hakkında kritik iddia
En Çok Okunan Haberler
- Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar
- İBB İstanbulkart'ta usulsüzlüklere karşı harekete geçti
- Çernihiv’de köprü havaya uçuruldu
- Deprem'de hasar gören İBB binasının akıbeti belli oldu
- Tapu anlaşmazlığında '150 milyonluk vurgun' iddiası
- 'Anne Frank İhaneti' adlı kitap piyasadan çekildi
- 'Ormana meşalelerle girmeyelim'
- Çin’de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
- Bakanlıktan 'kırmızı et zammı' açıklaması
- Şüpheli Rusların sınır dışı edilmesi isteniyor