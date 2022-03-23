Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, evine hırsız girdiğini duyurdu. Fransız futbolcu, hırsızların evde bulunan Dünya Kupası madalyasını çaldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 12:42
Paul Pogba'nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı
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Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk madalyasının çalındığını açıkladı.

Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Pogba, geçen hafta Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girmesi hakkında açıklama yaptı.

Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı" ifadelerini kullandı.

Pogba, "Beni en korkutan şey, bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.



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