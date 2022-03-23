Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray'ı 74-68 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 09:48
Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi
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Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk periyodu Galatasaray'ın 24-22 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da üstünlüğünü devam ettiren sarı kırmızılı ekip devreyi 43-40 önde kapattı. Üçüncü periyotta oyunu dengeleyen sarı lacivertli ekip, üstünlüğü ele alarak son çeyreğe 57-53 önde girdi. Çekişmeye sahne olan son çeyrekte rakibine geri dönüş izni vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 4, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar 9, Wıllıams 8, Tuğçe Canıtez 16, McBride 9, Iagupova 18

GALATASARAY: Davis 8, Melis Gülcan 6, Sude Yılmaz 5, Plum 24, Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Evans 5

BİRİNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53



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