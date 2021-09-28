Paul Scholes, yolda kaldı, aracını bidonla doldurmak zorunda kaldı
İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, yolda kaldı ve yakıtını bidonla doldurmak zorunda kaldı.
İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, köy yolunda yolda kaldı.
11 kez Premier Lig, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez de FA Cup şampiyonluğu bulunan, döneminin en iyi orta saha oyuncularından olan Paul Scholes, İngiltere'de petrol krizi yaşanan bugünlerde, aracının yakıtını bidonla doldurmak zorunda kaldı.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Scholes, köy yolunda aracının yakıtının bitmesinin ardından aracının deposunu bir bidonla doldurmak zorunda kaldı.
Scholes'ın kızı Alicia ise sosyal medyada paylaştığı görüntü ile babasının zorlu anlarını kaydetmiş oldu.
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