Paulo Dybala'dan Ronaldo ve Messi itirafı!

Arjantinli yıldız Paulo Dybala, vatandaşı Lionel Messi ve bir dönem Juventus'ta birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 19:31
Paulo Dybala'dan Ronaldo ve Messi itirafı!
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Arjantinli yıldız Paulo Dybala, vatandaşı Lionel Messi ve bir dönem Juventus'ta birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Dybala yaptığı açıklamada, "Ronaldo bana spora bağlılığı, kazanmaya odaklanmamı öğretti. Ancak Lionel Messi ile birlikte oynamak çocukluk hayalimdi" dedi.

Messi ile ilgili sözlerine devam eden Arjantinli, "Messi, onu sahada görebilecek kadar şanslı olan bizler için sürekli bir ilham kaynağı oluyor. Dünya Kupası şampiyonluğunu onunla paylaşmak unutamayacağım bir olaydı" şeklinde konuştu.

Dybala, "Ronaldo bir şampiyon. Onunla birlikte oynamak benim için harikaydı. Suudi Arabistan'da da iyi iş çıkarmasına şaşırmadım. Messi, Ronaldo ve Higuain benim en sevdiğim takım arkadaşlarımdı" sözlerini sarf etti.


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