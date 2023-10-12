Ünlü menajer George Gardi'den Galatasaray açıklaması: Paulo Dybala, Sadio Mane, Mauro Icardi...

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca beraber çalıştığı uluslararası transfer aracısı George Gardi, İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'e konuştu.

'ICARDI ASTRONOMİK TEKLİFLERİ REDDETTİ'

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonu kiralık olarak geçiren ve bu yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi hakkında konuşan Gardi, "Mauro Icardi, geçen sezon bitmeden önce geleceği için ilk tercihinin Galatasaray olduğunu söylemişti. Bu yaz yaşanan her şey, onun prensip sahibi bir insan olduğunu tekrar ispat etti" dedi.

Ünlü menajer, "Icardi'ye Galatasaray'ın teklifinden 5 kat daha fazla teklifler geldi, astronomik teklifleri geri çevirdi. PSG'ye de Galatasaray'ın önerdiğinden 2 kat fazla teklifler yapıldı ama Icardi'nin duruşu nedeniyle PSG, Galatasaray'dan istediği rakamı düşürdü" ifadelerini kullandı.

'ZANIOLO ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ'

İtalyan yıldız Zaniolo'nun Galatasaray'a gelişi ve gidişi hakkında açıklamalarda bulunan Gardi, "Zaniolo, Şampiyonlar Ligi’ne gitmek ve şampiyon olmak için Türkiye'ye geldi. Zaniolo'nun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Zaniolo için çok sayıda teklif vardı. Galatasaray ve Zaniolo, birlikte en iyi çözüme karar verdiler, bu da muhtemelen Türk futbol tarihinin en büyük satışı olacak, birkaç ay içinde kulübün kasasına iki kat kar kazandırabilecek bir oyuncu" dedi.

ZIYECH, SANCHEZ, NDOMBELE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadroya kattığı Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele için konuşan Gardi, "Ziyech iki yıl önce konuşmaya başladığım bir oyuncuydu, Sanchez ve Ndombele ise transfer dönemi başlamadan önce bile benim Galatasaray'a tekliflerimdi. Bu tür durumlarda dinamikler her şeydir, Ziyech aylar önce bir PSG oyuncusu olabilirdi ya da Arabistan'da büyük bir yıldız olabilirdi. Elit Premier takımlardan üç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek bir dağa tırmanmak gibidir. Galatasaray'ın tekliflerimi kabul etmesinden gurur duyuyorum. Ziyech'i 0'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak getirdim; Ndombele, bir İtalya Şampiyonu, kısmen karşılanan bir maaşla kiralık olarak; ve Sanchez kalıcı olarak geldi. Bu koşullar altında onları ateşli biçimde isteyen başka kulüpler de varken Galatasaray'a getirmem çok gurur verici" ifadelerini kulandı.

LAZIO'DAN TORREİRA TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız ortasaha oyuncu Lucas Torreira'yı radarına alan Lazio hakkında konuşan Gardi, "Transfer piyasasının son birkaç gününde tüm mantıklı ve uygulanabilir yollar araştırıldı. Vecino, Galatasaray için potansiyel olarak değerli bir oyuncuydu, çünkü Başkan Lotito ile bir rakam da anlaşmıştım. Torreira'ya gelince, Temmuz ayında Lazio'dan bir teklif vardı ama Galatasaray için değerliydi ve geri çevrildi" dedi.

GALATASARAY'IN MANE, DYBALA VE AMRABAT İSTEĞİ

"Vecino istenildi, sonra Ndombele seçildi. Transfer dönemi sırasında buna benzer başka fikirler var mıydı?" sorusuna cevap olarak Gardi, "Bu normaldir, çünkü bir müzakerenin sonucu, sonuçlanmadan asla bilinemez. Görüştüğüm ve müzakereye dahil olan isimler arasında, farklı nedenlerle müzakereye katılmamış olan Sadio Mané, Dybala, Amrabat'ı sayabilirim" dedi.