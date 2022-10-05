Pedro Martins Hull City'nin yeni teknik direktörü oldu!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 21:50

Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de takımın başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

Ilıcalı, Hull City'nin, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olan Pedro Martins ile bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Pedro Martins, Ağustos 2022'den bu yana boşta.

.