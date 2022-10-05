Pedro Martins Hull City'nin yeni teknik direktörü oldu!

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Wigan karşılaşması öncesi teknik direktör Pedro Martins ile birlikte bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Hull City ile adı geçen Martins iddialarını güçlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 21:50
Pedro Martins Hull City'nin yeni teknik direktörü oldu!
Abone Ol google-news

Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de takımın başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

Ilıcalı, Hull City'nin, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olan Pedro Martins ile bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Pedro Martins, Ağustos 2022'den bu yana boşta.

.


hull city acun ılıcalı transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Pedro Martins ingiltere İngiltere Championship

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler