Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 milli kayakçı yarışacak
24. Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları'nda kayak branşında Türkiye'yi 6 milli sporcu temsil edecek.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek olimpiyata 6 kayakçının katılacağı belirtildi.
Kayakla atlama branşında Fatih Arda İpçioğlu, alp disiplininde Berkin Usta ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun ve Yusuf Emre Fırat Kış'ın olimpiyatta başarı için ter dökeceği aktarıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, adil yapılan seçme müsabakalarının ardından kadronun belirlendiğini ifade ederek, "Öncelikle Pekin'de mücadele edecek sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Pandemi şartlarında gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı yarışmalar, kamplar sonrasında sporcularımızı Pekin için hazır hale getirmeye çalıştık. Olimpik seçmeler ile olimpiyat kadromuzu netleştirdik. Sporcularımız ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bizlere her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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