Penaltı isyanı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Sarı-Kırmızılılar 4, Bordo-Mavililer 2 gol pozisyonundan yararlanamadı. G.Saray, ilk yarıda Seferovic’in şutunda Larsen’in eline gelen topta ve Dorukhan’ın Mertens’e müdahalesinde penaltı bekledi, hakem devam ettirdi, VAR uyarıda bulunmadı. 87’de Trezeguet’nin vuruşunda Boey’in eline gelen topta Trabzonspor penaltı itirazında bulundu, karar devam oldu.

SAKATLIK SORUNU

Trabzonspor, G.Saray karşısında 3 önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamadı. Karın kasından sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır, kasığında sorun yaşayan Bakasetas ve kas ağrısı olan Abdülkadir Ömür forma giyemedi. Sakatlığı süren Hamsik, Visca, Hüseyin ile Serkan kadroda yer almadı. G.Saray’da Torreira sakatlık yaşayınca 74’te oyundan çıktı. Bordo-Mavililerin yeni transferi Gbamin, 46’da Siopis’in yeride oyuna girdi.

KALE MUHAMMET’İN

Uğurcan Çakır’ın yokluğunda Bordo-Mavililerin kalesini 21 yaşındaki Muhammet Taha Tepe korudu. Genç eldiven bu sezon ilk kez 11’de forma giydi. Muhammet, 85. dakikada cez sahası içinde Kerem’in şutunu ayaklarıyla kurtardı. Trabzonspor’un Ajax’tan kiraladığı orta saha oyuncusu Naci Ünüvar maçı statta izledi.

SEFEROVİC’TEN TEPKİ

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Seferovic, 65. dakikada yerini Gomis’e bıraktı. Bu kararı beğenmeyen Seferovic, Okan Buruk’un uzattığı ele dokundu ancak bir şeyler söyledi. Buruk, Emre Akbaba’yı yedek bırakıp Mertens’i 11’de görevlendirdi. Belçikalı oyuncunun 31. dakikada ceza sahasında karşı karşıya pozisyondaki şutunu kaleci Muhammet kurtardı.

TRİBÜNLER DOLDU

Bordo-Mavili taraftarlar, sezonun ilk büyük maçında tribünleri tamamen doldurdu. Mücadeleyi 34 bin 778 taraftar takip etti. Deplasman yasağının kalkmasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlar da tribünde takımlarını destekledi.

