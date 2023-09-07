Penaltı yaptıran Slovak futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Volos, Yunanistan Süper Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında konuk ettiği AEK'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın son anlarında penaltı yaptıran Slovak futbolcu Dominik Kruzliak'ın sözleşmesi karşılaşmanın ardından feshedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:36
Penaltı yaptıran Slovak futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
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Yunanistan Ligi'nde futbol tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir olay meydana geldi. 

Yunanistan'ın Volos kulübü, kulübe 2 ay önce katılan 27 yaşındaki stoper Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.

Gerekçenin olarak ise, Slovak futbolcunun Volos'un AEK ile oynadığı karşılaşmada maçın uzatma dakikalarında penaltı yaptırması olarak gösterildi.

"İYİ DİLEKLER SUNMUYORUZ" 

Penaltının ardından Volos'un 3-2 kaybettiği karşılaşmada yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.

Volos kulübü, Dominik Kruzliak için yaptığı açıklamada oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini belirterek; "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak" ifadelerini kullandı.


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Dominik Kruzliak Volos AEK Penaltı Yunanistan

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