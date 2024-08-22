Penaltıya teslim oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk ayağında deplasmanda 2-0 geriye düşüp 2-2’yi bulduğu maçta İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 kaybetti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk ayağında deplasmanda 2-0 geriye düşüp 2-2’yi bulduğu maçta İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 kaybetti. Skor 2-2 iken 83. dakikada Males’in altıpastaki şutunda top Abdülkerim’in önce ayağına sonra eline çarptı. Hakem Daniel Siebert, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip, top ayaktan gelmesine rağmen penaltı kararı verdi. Üstüne Abdülkerim’e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Young Boys, penaltıyla 3-2 öne geçti. Geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle önceki gün takımla birlikte İsviçre’ye gelemeyen Barış Alper Yılmaz, özel uçakla maça yetişti. Yoğun tedaviyle toparlanan Yılmaz, oynamak istediğini teknik heyete iletip sahaya 11’de çıktı. Yeni transferlerden Jelert, ilk kez bir maça 11’de başladı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag karşılaşmasının ardından UEFA Disiplin Kurulu’ndan aldığı 2 maç ceza nedeniyle Young Boys mücadelesinde yedek kulübesinde yer alamadı.
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