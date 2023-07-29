Pendikspor Furkan Mehmet Doğan'ı transfer etti!
Pendikspor, sol bek oyuncusu Furkan Mehmet Doğan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak TFF 3. Lig temsilcisi Alanya Kestelspor'dan sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin Furkan Mehmet Doğan" başlığıyla yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz son olarak Alanya Kestelspor forması giyen genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı renklerine bağladı." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- WhatsApp'taki 'şaka'ya 10 yıl hapis istemi
- İşte parti devleti fotoğrafı!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- Zülfü Livaneli'den direnişçilere destek!
- Savcı 'Araştırın' dedi
- Bu hafta altın düşerken, dolar yükseldi
- Hükümetin zam planı değişiyor mu?
- Aile birliğini korumak BAE'ye kaldı!
- Tesla, her 40 saniyede bir elektrikli araç (EV) üretiyor
- İngiltere'den 'vize kolaylığı' müjdesi!