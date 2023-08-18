Pendikspor Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı transfer etti!

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Serkan Asan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 21:05
Pendikspor Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı transfer etti!
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor. 

Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna yer almayan Serkan Asan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transferinin açıklanması bekleniyor.


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