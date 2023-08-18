Pendikspor Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı transfer etti!
Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Serkan Asan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna yer almayan Serkan Asan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transferinin açıklanması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Volta atarken malum bir eski bakanın adını verdi...'
- Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!
- İstanbul'da 'kısa mesafe' cinayeti
- Dar gelirliye kredi darbesi
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hastanelik oldu
- O isim harekete geçti: 'Genel başkan olamazsam...'
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- 1'i ağır 41 yaralı!
- Tezcan Karakuş Candan'dan ABB'ye tepki