Pendikspor'dan Ankaragücü'ne çelme!
Pendikspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk golü 13. dakikada Ankaragücü'nden Owusu Kwabena attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri ise 18. dakikada Mesut Özdemir ile 35. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.
DÜŞME POTASINA YAKIN
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü, 38 puanda kaldı. Başkent ekibi düşme potasının hemen üstünde 16. sırada yer alırken 17. sırada bulunan Manisa FK ile aynı puana sahip.
1. Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.
Stat: Pendik
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mahmut Gülle, Baykal Tuna
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Dk. 88 Mete Kaan Demir), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 50 Tarık Tekdal), Sequeira, Topalli (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Denic, Mesut Özdemir, Del Valle (Dk. 76 Furkan Mehmet Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Samet Asatekin), Eze
MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Dk. 67 Görkem Cihan), İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Mert Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Emre Gültekin (Dk. 67 Laura), Osman Çelik, Kwabena, Dalcio, Bajic, Cephas (Dk. 81 Ali Kaan Güneren)
Goller: Dk. 13 Kwabena (MKE Ankaragücü), Dk. 18 Mesut Özdemir, Dk. 35 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Mert Çetin (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Berkay Sülüngöz, Dk. 86 Topalli, Dk. 90+2 Eze (Siltaş Yapı Pendikspor)
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