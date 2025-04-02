Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu: Bu sezonki 5. teknik direktör!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:29

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:30

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" denildi.

BU SEZON 5. TEKNİK DİREKTÖR

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile salı günü yollarını ayırmıştı.

Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik direktör olacak.

TFF 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.