Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:14
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:

Arsenal - Bayern Münih 

Atletico Madrid - Borussia Dortmund 

Real Madrid - Manchester City 

Paris Saint-Germain - Barcelona

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Arsenal-Bayern Münih

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / PSG-Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Çeyrek finalin tamamlanmasının ardından yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde finale İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Dev final 1 Haziran'da oynanacak.


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