Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid-Manchester City / Arsenal-Bayern Münih
Atletico Madrid-Borussia Dortmund / PSG-Barcelona
ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Çeyrek finalin tamamlanmasının ardından yarı finalde ilk maçlar 30 Nisan-1 Mayıs, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde finale İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Dev final 1 Haziran'da oynanacak.
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