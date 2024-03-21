Real Madrid'li Luka Modric'ten UEFA Şampiyonlar Ligi itirafı!

İspanya 1. Futbol Ligi ekibi (La Liga) Real Madrid forması giyen Hırvat oyuncu Luka Modric, basın mensuplarına konuştu. Modric, Real Madrid ile 5 kez kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında, "Ben 3 La Liga ve 5 Şampiyonlar Ligi kazandım. Bu inanması zor bir durum. Bir veya iki Şampiyonlar Ligi harika bir şeydir ama bu çılgınca" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:25
Real Madrid'li Luka Modric'ten UEFA Şampiyonlar Ligi itirafı!
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Real Madrid'in deneyimli orta saha oyuncularından Luka Modric, İspanyol deviyle ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

Real Madrid'in 14 kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştığını hatırlatan Modric, "Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ile arasında özel bir ilişki var. Örnek verecek olursam, ben 3 La Liga ve 5 Şampiyonlar Ligi kazandım. Bu inanması zor bir durum. Bir veya iki Şampiyonlar Ligi harika bir şeydir ama bu çılgınca" ifadelerini kullandı.

521 KEZ FORMA GİYDİ

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol deviyle çıktığı 521 maçta 39 gol attı ve 83 asist yaptı.

Luka Modric'in Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


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