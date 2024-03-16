Şampiyonlar Ligi'nde favoriler belli oldu!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 16.03.2024 - 14:20

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Eşleşmelerin belli olmasının ardından Devler Ligi'nde favoriler belirlendi.

EN GÜÇLÜ ADAY MANCHESTER CITY

NTV Spor'un Opta verilerinden aktardığı habere göre, son şampiyon Manchester City'nin bu sezon da şampiyonluğa ulaşma ihtimali yüzde 29.46 olarak belirlendi.

Kura çekimi öncesinde Premier Lig ekibinin oranı yüzde 32.48'di. Real Madrid'le eşleşen Manchester City'nin oranında yüzde 3.02'lik bir düşüş yaşandı.

İKİNCİ FAVORİ PSG

Devler Ligi'nde en güçlü ikinci şampiyonluk adayı ise Paris Saint Germain olarak gösterildi.

Çeyrek finalde Paris Saint Germain'le eşleşen PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 16.5 olarak belirlendi.

Kura çekimi öncesinde PSG'nin oranı yüzde 11.96 olarak gösterilmişti. Çeyrek final kuralarının çekilmesinin ardından Ligue 1 ekibinin oranında yüzde 4.19 arttı.

REAL MADRID 3. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan, geçtiğimiz yıl elendiği Manchester City ile çeyrek finalde eşleşen Real Madrid ise üçüncü favori konumunda.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 13.06 olarak belirlendi.

Kura çekimi öncesinde Real Madrid'in oranı yüzde 17'ydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Opta verilerine favoriler şöyle:

Manchester City - yüzde 29.46

PSG - yüzde 16.15

Real Madrid - yüzde 13.06

Arsenal - yüzde 10.92

Bayern Münih - yüzde 9.39

Borussia Dortmund - yüzde 7.86

Barcelona - yüzde 7.11

Atletico Madrid - yüzde 6.05

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi ise şöyle:

ÇEYREK FİNAL

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

YARI FİNAL

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.