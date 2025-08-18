Pep Guardiola'dan flaş açıklama: 'Ederson benim oyuncum'

Galatasaray'a transfer ihtimali bulunan Ederson, Manchester City'nin Wolves ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Guardiola, Brezilyalı oyuncunun midesinde rahatsızlık olduğunu söylemişti.

Katalan çalıştırıcı, Ederson'un takımdan ayrılma ihtimali hakkında konuştu.

Pep Guardiola'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ederson benim oyuncum. O bizim oyuncumuz. Buradaki 7 yılda 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi kazandı, Madrid'de bizi korudu, finalde kupayı getirdi. 9 sezonda her maçta oynadı."

"Çok, çok fazla saygıyı hakediyor. Elde ettiğimiz tüm başarılarda Ederson da vardı. Wolves karşısında oynayabilirdi ama hastaydı. Ne oldu? Bilmiyorum."

"İki yıl önce de Suudi Arabistan söylentileri vardı ama sonunda takımda kaldı. Her zaman inanılmaz davranışları vardı."