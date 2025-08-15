Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 16:45:00
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan Ederson hakkında transfer açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı kaleci Ederson hakkında konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, adı sık sık Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi Ederson hakkında açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli çalıştırıcı Pep Guardiola, Ederson'un bu hafta sonu kadroda yer almayacağını açıkladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili olarak, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

#galatasaray #Manchester City #pep guardiola #Ederson

