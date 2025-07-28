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Pep Guardiola'dan flaş karar: 'Manchester City'deki görevimden sonra...'

Pep Guardiola'dan flaş karar: 'Manchester City'deki görevimden sonra...'

28.07.2025 15:19:00
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Pep Guardiola'dan flaş karar: 'Manchester City'deki görevimden sonra...'

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere ekibi Manchester City'deki görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine ara vereceğini açıkladı.

Guardiola, GQ dergisinin İspanya edisyonuna verdiği röportajda, "Manchester City'deki görevimden sonra kariyerime ara vereceğim. Bu kesin, kararımı verdim. Ne kadar süre bırakacağımı bilmiyorum. Bir, iki, üç, beş, on veya on beş yıl, emin değilim. Ancak Manchester City'deki dönemimden sonra kesinlikle bırakacağım çünkü durup kendime, vücuduma odaklanmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin geçen sezon şampiyonluktan uzak kalmasının ardından yöneltilen eleştirilere cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, "Başarısız olmamı bekleyenler var mı? Evet, kesinlikle. Bunu beklemelerinden dolayı mutluyum. Bu bana enerji veriyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu kazandığınızda, bir noktada düşüş yaşarsınız. Bu, insanın doğasında var" diye konuştu.

Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ile Katalan ekibinin eski yıldızı Arjantinli Lionel Messi'yi de karşılaştıran Guardiola, "Bence Lamine Yamal'ın kariyerine devam etmesine izin verilmeli. 15 yıl oynadıktan sonra, daha iyi mi yoksa daha kötü mü olduğuna karar vereceğiz. Onu Messi ile karşılaştırmaları büyük bir olay. Bu, bir ressamı Van Gogh ile karşılaştırmak gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

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