Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Guardiola, "Hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım. Eğer takımın bir parçası olmasa burada (Kulüpler Dünya Kupası) olmazdı" dedi.

Yeni sezonda geniş bir kadro istemediğini daha önce de söyleyen Guardiola, "Aynı zamanda şu anda çok geniş bir kadromuz var. Bu sezon 26,27 oyuncuyla devam edemeyiz çünkü çok fazla oynamayanlar olur ve adım adım birkaç oyuncu daha gidecek. Şu anda İlkay benim ve takımın planları arasında yer alıyor" diye konuştu.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, İlkay Gündoğan ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kavukcu, "Galatasaray'da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" demişti.

Manchester City'de bu sezon 51 maçta süre bulan 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.



