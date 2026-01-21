Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: 'O maç öncesinde...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

"Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor" diyen Guardiola, "Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" ifadelerini kullandı.

"SAHADA OLANLAR BİRAZ KIRILGANDI"

Guardiola, kadrodaki eksiklerin oyunu etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Sahada olanlar ise tıpkı geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı."

"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ..."

Guardiola, gelecek hafta oynayacakları maçlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi Wolverhampton, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik."

Kanatlarda yaşanan eksiklere de değinen İspanyol çalıştırıcı, "Savinho ve Jeremy Doku yoktu. Bazı bölgelerde eksik oyuncularımız var, onlar olsa daha fazla istikrar sağlardık. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.