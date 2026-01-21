Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma ve Fiorentina taraftarlarına deplasman yasağı!

Roma ve Fiorentina taraftarlarına deplasman yasağı!

21.01.2026 00:11:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Roma ve Fiorentina taraftarlarına deplasman yasağı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma ve Fiorentina taraftarlarına deplasman yasağı verildiği açıklandı.

İtalya Serie A takımlarından Roma ve Fiorentina taraftarının sezon sonuna kadar İtalya'daki deplasman maçlarına gitmelerine yasak getirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 18 Ocak Pazar günü, Bologna kenti yakınlarında birbiriyle çatışan Roma ve Fiorentina taraftarlarına, İtalya İçişleri Bakanlığı deplasman yasağı getirdi.

İKİ TAKIM TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Bakanlığın bu kararının gerekçesinde, iki takım taraftarının hem İtalya'da hem yurt dışında geçmişte karıştığı ciddi bazı olaylara da atıf yapıldığı belirtildi.

Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina deplasmanda Bologna takımını 2-1 yenerken, Roma'da Torino'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakaların ardından farklı kentlerden, kendi şehirlerine dönen Fiorentina ve Roma taraftarları, A1 otoyolunun servis alanında karşı karşıya gelmişti.

Yaklaşık 200 taraftarın karıştığı olaylarda iki takım destekçilerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı görüntülere yansımıştı.

Söz konusu olayların, rakip taraftarların birbirlerinden bayrak ve pankart çalma girişiminden kaynaklanmış olabileceği basında yer almıştı.

İlgili Konular: #roma #Fiorentina #deplasman yasağı

İlgili Haberler

Adı Benfica ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan Rafa Silva yanıtı!
Adı Benfica ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan Rafa Silva yanıtı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Anadolu Efes'e deplasmanda Hapoel Tel Aviv engeli!
Anadolu Efes'e deplasmanda Hapoel Tel Aviv engeli! Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 71-66 mağlup oldu.
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 6 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.