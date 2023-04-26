Pep Guardiola gözüne Kim Min-Jae'yi kestirdi
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'nın dikkatini çekti.
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-Jae, bu sezon sergilediği performans ile göz dolduruyor.
Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkati çeken Güney Koreli Savunmacı için Manchester City sezon sonunda devreye girmeye hazırlanıyor.
The Sun'da yer alan habere göre; City patronu Pep Guardiola, Napoli'nin bu sezon gösterdiği performansta Kim Min-Jae'nin rolünün büyük olduğu düşünüyor.
EN GÜÇLÜ ADAY
26 yaşındaki futbolcuyu hayranlıkla takip eden Guardiola, savunmanın merkezinde bulunan Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji, Aymeric Laporte ve Nathan Ake gibi isimlerin yaz transfer döneminde ayrılmasına izin verecek.
İspanyol teknik adam alternatif isimlere yönelirken transfer listesindeki en güçlü ismin ise Kim Min-Jae olduğu belirtildi. Sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli futbolcu için Manchester City, sezon sonunda Napoli'nin kapısını çalacak.
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