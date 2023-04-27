Pep Guardiola: 'Kazandık ama hala gerideyiz'
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Arsenal'i mağlup ettikleri kritik maç sonu açıklamalarda bulundu. Guardiola, 'Kazandık ama hala gerideyiz' dedi.
Premier Lig'deki zirve yarışını kritik maçında Arsenal'i sahasında 4-1 mağlup eden Manchester City'nin hocası Pep Guardiola, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Guardiola maç sonu açıklamasında "Kazandık ama hala Arsenal'in gerisindeyiz. Bundan sonra önümüzdeki üç maç çok önemli. Her maçtan sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini kullandı.
Şampiyonluk yarışında maç eksiklerini avantaja çevirmek için kazanmaya devam etmek zorunda olduklarını belirten Guardiola, "İki sezondur şampiyon oluyoruz. Sezon başında bunu korumak için zamanımız olduğunu söylüyorduk ama Arsenal için her maç finaldi. Bu noktada oyuncular kazanmaktan başka çare olmadığının bilincine vardıktan sonra bunu sahada da gösterdiler. Kalan maçlar kolay olmayacak ve maç maç neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
Guardiola, ligde kalan süreçle ilgili ise, "Kulüp bana her zaman destek oluyor. Şampiyon olamadığımız sezon bile desteklerini gösterdiler. Şimdi önümüzdeki üç maç çok önemli. Pazar günü Fulham, ardından West Ham ve Leeds maçları olacak. Ne yapmak istediğimize bu maçlar karar verecek." diyerek açıklamalarını noktaladı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İmam, toplanan paranın akıbetini soran kadını darbetti
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- Sarıgül'den şaşırtan Erdoğan açıklaması