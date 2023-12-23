Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:29

Güncelleme: 23.12.2023 - 09:29

Kulüpler Dünya Kupası finalinde Manchester City, Fluminense'yi 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Premier Lig ekibine galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez (2), Nino (kendi kalesine) ve Phil Foden kaydetti.

Manchester City, bu sonuçla tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürürken İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola tarihe geçti.

3 FARKLI TAKIMLA KAZANDI

Kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih'le FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kazanan Pep Guardiola, Manchester City ile de bu başarıyı tekrarladı.

Guardiola, bu yılki şampiyonlukla turnuvada 3 farklı takımla şampiyonluğa ulaşan ilk antrenör oldu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca bu kupayı en fazla kazanan antrenör (4) unvanını da elde etti.

Bugünkü final öncesinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile toplamda 36 kupa kazanan Pep Guardiola, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferiyle kariyerinin 37. kupasını kazandı.