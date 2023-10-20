Pep Guardiola veliahtını açıkladı! 'Benden sonra City'nin başına...'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 16:37

Güncelleme: 20.10.2023 - 16:37

Manchester City'de Pep Guardiola, Brighton maçı öncesi teknik direktör Roberto De Zerbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Manchester City'nin bir sonraki teknik direktörünün De Zerbi olabileceğini söyledi.

"TÜM YETENEKLERE VE KALİTEYE SAHİP"

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Roberto De Zerbi, benden sonra Manchester City'nin menajeri olabilir. Bunun için gereken tüm yeteneklere ve kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

Manchester City ile Brighton, cumartesi saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

İyi bir çıkış yakalayan De Zerbi'nin takımı Brighton, ligde 16 puanla 6. sırada yer alıyor.