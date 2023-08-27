Pep Guardiola, Jose Mourinho'nun rekorunu kırdı
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de 200 galibiyete en kısa maç süresinde uzanan teknik direktör oldu.
Premier Lig'de Mancehster City deplasmanda Sheffield United'ı Erling Haaland ve Rodri'ni golleriyle 2-1 yendi.
Sheffield United galibiyetiyle birlikte Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig tarihine geçti.
Katalan çalıştırıcı, Premier Lig'de 269 maçta 200 galibiyete ulaşan bunu en kısa sürede başaran menajer oldu.
Guardiola, meslektaşı Jose Mourinho'dan 57 maç daha az oynayarak başardı.
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