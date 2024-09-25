Pep Guardiola'dan Rodri açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, sakatlığı nedeniyle uzun süre giyemeyecek Rodri'nin yerine bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Rodri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, "Dünyanın en iyi orta saha oyuncusunun uzun süre oynamayacak olması büyük bir darbe, onun yerini doldurmak zor ama benim işim çözüm bulmak. Takım olarak çözüm bulmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağ yırtığı tespit edilen Rodri'nin sezonun kalan diliminde forma giymesi beklenmiyor.
Etiketler: #Manchester City #pep guardiola #Rodri
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