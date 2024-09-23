Manchester City'e yıldız oyuncudan kötü haber: Sezonu kapattı!

Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı maçta sakatlanan Rodri, sezonu kapattı.

Manchester City'e yıldız oyuncudan kötü haber: Sezonu kapattı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:47

Manchester City'ye İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan Rodri'nin sağ ön dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Rodri'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından 21. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmıştı.

Rodri, bu sezon Manchester City'de 3 maç forma şansı bulmuştu.


Etiketler: #Rodri #Manchester City #sakatlık

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