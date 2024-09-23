Manchester City'e yıldız oyuncudan kötü haber: Sezonu kapattı!
Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı maçta sakatlanan Rodri, sezonu kapattı.
Manchester City'ye İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi.
ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan Rodri'nin sağ ön dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Rodri'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından 21. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmıştı.
Rodri, bu sezon Manchester City'de 3 maç forma şansı bulmuştu.
Etiketler: #Rodri #Manchester City #sakatlık
Spor Haberleri
- Gaziantep'te 11'ler belli oldu!
- Manchester City'e yıldız oyuncudan kötü haber
- Barcelona'da yeni kaleci kararı!
- Haaland'a flaş tepki: 'Korkakça!'
- Ndombele, Fransa'da gündem oldu
- İbrahim Hatipoğlu'ndan flaş Mourinho sözleri
- Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması!
- Eski milli basketbolcu Asım Pars kimdir?
- Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!