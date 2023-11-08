Pepe tarihe geçerken Porto evinde zorlanmadı!
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Porto sahasında ağırladığı Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Porto sahasında konuk ettiği Royal Antwerp'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Porto'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Evanilson ve 90+1'de Pepe kaydetti. Royal Antwerp'de, Jürgen Ekkelenkamp 52. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Ayrıca Pepe attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı golcüsü olmayı başardı.
Porto aldığı bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Royal Antwerp ise 0 puanda kaldı.
Porto bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Royal Antwerp'de deplasmanda Shaktar Donetsk'e konuk olacak.
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