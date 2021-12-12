Pereira, Frankfurt maçı sonrası önceliğini açıkladı

12 Aralık 2021 Pazar, 01:34

Alman ekibi karşısında rotasyona giderek, Mesut, Tisserand ve Ferdi’yi oynatmayan; Gustavo, Osayi-Samuel ve Rossi’yi de ikinci yarıda oyuna sokan teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardın yaptığı açıklamada, “Hem benim hem kulübümüzün önceliği Süper Lig” diyerek asıl hedefini net biçimde ortaya koydu. Sezon başında beklentiler büyük olmasına karşın Pereira henüz bunlara karşılık veremedi. Gidişatı başarılı değil. Başkan Ali Koç’un B planı cebinde.



4 EKSİK

F.Bahçe, Gaziantep karşısında, sakat Altay, Mert Hakan ve cezalı İrfan Can’dan yoksun çıkacak. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia’nın da bu 90 dakikada oynamayacağı ve Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışıldığı öğrenildi.

TOTTENHAM MAÇI İPTAL

F.Bahçe’nin muhtemel rakiplerinden Tottenham’ın Konferans Ligi’ndeki maçı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmayla ilgili son kararı UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu verecek.

