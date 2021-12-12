Pereira, Frankfurt maçı sonrası önceliğini açıkladı
F.Bahçe, ilk yarının son 4 haftasındaki Gaziantep, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatya maçlarını kazanıp, devre arasında yapılacak nokta transferlerle ikinci yarıya eksiksiz bir takım olarak girmeyi hedefliyor. E.Frankfurt beraberliği ile UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan Sarı-Lacivertliler, şubat ayında oynayacağı Konferans Ligi play-off maçlarına dek tüm konsantrasyonunu Süper Lig’e çevirdi.
Alman ekibi karşısında rotasyona giderek, Mesut, Tisserand ve Ferdi’yi oynatmayan; Gustavo, Osayi-Samuel ve Rossi’yi de ikinci yarıda oyuna sokan teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardın yaptığı açıklamada, “Hem benim hem kulübümüzün önceliği Süper Lig” diyerek asıl hedefini net biçimde ortaya koydu. Sezon başında beklentiler büyük olmasına karşın Pereira henüz bunlara karşılık veremedi. Gidişatı başarılı değil. Başkan Ali Koç’un B planı cebinde.
4 EKSİK
F.Bahçe, Gaziantep karşısında, sakat Altay, Mert Hakan ve cezalı İrfan Can’dan yoksun çıkacak. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia’nın da bu 90 dakikada oynamayacağı ve Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışıldığı öğrenildi.
TOTTENHAM MAÇI İPTAL
F.Bahçe’nin muhtemel rakiplerinden Tottenham’ın Konferans Ligi’ndeki maçı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmayla ilgili son kararı UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu verecek.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik