Performansı artan Galatasaraylı oyuncuya yönetimden yeni sözleşme

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi sonrası ilk 11’in vazgeçilmez ismi haline gelen ve attığı gollerin yanı sıra performansıyla göz kamaştıran Yunus’un 2026’da bitecek sözleşmesini yenileme kararı aldı. Avrupa’nın birçok kulübünün yakın takibine giren 24 yaşındaki futbolcunun 17 milyon lira olan yıllık ücretinin 50 milyon TL seviyesine yükseltileceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, bu hafta Yunus’la görüşüp yeni sözleşme şartlarını sunacak. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Yunus Akgün’ün Galatasaray’ın kontrat teklifine sıcak baktığı bildirildi. Yunus bu sezon 16 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

