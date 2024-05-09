PFDK cezaları belli oldu! Ali Koç, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:14
PFDK cezaları belli oldu! Ali Koç, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. 

Yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı. 

İşte PFDK tarafından Süper Lig ekiplerine verilen tüm cezalar:

- Ali Koç - 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL

- Ecmel Faik Sarıalioğlu - 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin TL

- Fenerbahçe - 1 milyon 72 bin TL

- Trabzonspor - 668 bin TL

- Ankaragücü - 462 bin TL

- Konyaspor - 292 bin TL

- Sergen Yalçın - 200 bin TL

- Van de Streek - 2 maç

- Samsunspor - 168 bin TL

- Beşiktaş - 112 bin TL

- Galatasaray - 112 bin TL

- Hatayspor - 112 bin TL

- Kayserispor - 112 bin TL


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