Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!

PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!

21.05.2025 13:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
PFDK'den Ertuğrul Doğan'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ertuğrul Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra Trabzonspor'a aynı sebepten 2,5 milyon lira para cezası verilmesi kararı aldı.

İKİ TAKIMA PARA CEZASI

PFDK ayrıca, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarların neden olduğu saha olayları ve kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Trabzonspor'a toplam 1 milyon 8 bin lira ve aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 336 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

İlgili Konular: #trabzonspor #PFDK #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Bodrum FK, kritik Trabzonspor virajında
Bodrum FK, kritik Trabzonspor virajında Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında küme düşme hattında bulunan Bodrum FK, Trabzonspor karşısında galibiyet elde etmek ve ligde kalma umutlarını devam ettirmek istiyor.
Bodrum FK ve Trabzonspor yenişemedi!
Bodrum FK ve Trabzonspor yenişemedi! Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
SPK'den Trabzonspor kararı!
SPK'den Trabzonspor kararı! Süper Lig ekibi Trabzonspor, 6.4 milyar TL'lik sermaye artırımıyla borç yükünden kurtularak 7.5 milyar TL sermayeye ulaştı.