PFDK, derbinin sevklerini açıklandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin PFDK sevkleri açıklandı.

PFDK, derbinin sevklerini açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 22:15

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin PFDK sevkleri açıklandı.

Galatasaray, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahüratı", "Saha olayları", "Talimatlara ayrkırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.


Etiketler: #PFDK #fenerbahçe #galatasaray #TFF
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