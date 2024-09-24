PFDK, derbinin sevklerini açıklandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin PFDK sevkleri açıklandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin PFDK sevkleri açıklandı.
Galatasaray, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahüratı", "Saha olayları", "Talimatlara ayrkırı hareket" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Etiketler: #PFDK #fenerbahçe #galatasaray #TFF
Spor Haberleri
- Galatasaray PAOK maçına hazır
- PFDK, derbinin sevklerini açıklandı
- Trabzonspor'dan VAR tepkisi!
- Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Asım Pars, Bosna Hersek'te toprağa verildi
- Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi!
- 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli o
- Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişiyor...
- Yunus Akgün'den derbi yorumu! 'Penaltıydı...'
- Okan Buruk'tan derbi ve Avrupa Ligi açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- Metin Arolat'ın ölümünde 'sarı serum' iddiası
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!