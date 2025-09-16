Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

16.09.2025 21:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
PFDK sevkleri açıklandı!

TFF, 5. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevklerini açıkladı.

PFDK SEVKLERİ

Beşiktaş: Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat

Orkun Kökçü: Kural dışı hareket

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Galatasaray görevlisi Mustafa Önder: Talimatlara aykırı hareket

Galatasaray görevlisi Utku Yurtbil: Talimatlara aykırı hareket

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Okay Yokuşlu: Kural dışı hareket

Salih Tekke: Talimatlara aykırı hareket, hakaretleri

İlgili Konular: #TFF #PFDK #Trendyol Süper Lig