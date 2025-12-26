Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edildiler... TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı

26.12.2025 20:25:00
Güncellenme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı.

Süper Lig'de görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

