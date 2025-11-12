Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 15:25:00
PFDK'ye sevk edilmişlerdi: TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

NECİP VE ERSİN'DEN DAVA HAZIRLIĞI

Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal kendisiyle ilgili yaşanan bu durumun ardından, "Tazminat davası açacağım, bu işin sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu ise "Hakkımı arayacağım, tazminat davası açacağım" dedi.

