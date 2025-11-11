Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması: 'Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten kurtarmak için...'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması: 'Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten kurtarmak için...'

11.11.2025 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması: 'Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten kurtarmak için...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1024 futbolcu hakkında yürütülen bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten, kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan İş Birliği Protokolü'nde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bizler 16 ay önce Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözüyle göreve geldik. Taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı her şeyden önde gelir. Bu yüzden safımız bellidir. Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız."

"SONUNA KADAR MÜCADELE"

"Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten, kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordineli çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Temiz futbol için çıkılan bu yolda Başsavcılığımız, Emniyet Teşkilatımız ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağız. Zorlu ve uzun yol bir olacak. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır."

İlgili Konular: #TFF #bahis #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Hakan Safi'den bahis operasyonu açıklaması: 'Fenerbahçe'den futbolcu olmaması...'
Hakan Safi'den bahis operasyonu açıklaması: 'Fenerbahçe'den futbolcu olmaması...' Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlık döneminde yöneticilik yapan Hakan Safi, katıldığı bir ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Safi, bahis soruşturması hakkında konuşarak, "Fenerbahçe'den futbolcu olmaması bizim için mutluluk verici. Çıkmayacaktır da. Diğer kulüplerden kimlerin olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Türk futboluna düşen ‘bahis bombası’ndan İzmir de nasiplendi!
Türk futboluna düşen ‘bahis bombası’ndan İzmir de nasiplendi! KONUK YAZAR | Muzaffer Ayhan Kara, Cumhuriyet Ege için yazdı...
Bahis oynadığı iddiası ile PFDK'ye sevk edilen Celil Yüksel'den açıklama!
Bahis oynadığı iddiası ile PFDK'ye sevk edilen Celil Yüksel'den açıklama! Süper Lig ekibi Samsunspor'un oyuncusu Celil Yüksel, bahis oynadığı iddiası ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.