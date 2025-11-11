TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması: 'Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten kurtarmak için...'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan İş Birliği Protokolü'nde açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bizler 16 ay önce Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözüyle göreve geldik. Taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik, iş ahlakı her şeyden önde gelir. Bu yüzden safımız bellidir. Her daim doğrunun ve adaletin yanındayız."

"SONUNA KADAR MÜCADELE"

"Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten, kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna, değerlerine aykırı şekilde bu oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile koordineli çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Temiz futbol için çıkılan bu yolda Başsavcılığımız, Emniyet Teşkilatımız ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağız. Zorlu ve uzun yol bir olacak. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır."