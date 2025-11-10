PFDK'ye sevk edilmişti: Necip Uysal'dan bahis açıklaması!

Beşiktaş oyuncusu Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Bahis oynamadığını söyleyen Necip Uysal'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."