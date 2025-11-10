Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbolcular bahis iddiasıyla PFDK'ye sevk edilmişti: TFF'den 2. ve 3. Lig'e erteleme kararı!

10.11.2025 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1024 futbolcunun bahis oynadığı iddiasıyla profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine 2. ve 3. Lig'in ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı iddiasıyla 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan TFF, 2. Lig ile 3. Lig müsabakalarının 2 hafta süre ile ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında ise erteleme yaşanmayacağı belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde: 

"1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir."

SEZON PLANLAMASI DEĞİŞTİ

TFF'den yapılan bir diğer açıklamada ise yenilenen müsabaka takvimi duyuruldu. TFF'den yapılan açıklama ve planlanan yeni takvim şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ise daha önce planlandığı şekilde oynanacaktır."

İlgili Konular: #TFF #PFDK #bahis #Erteleme

